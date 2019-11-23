Посол Норвегии в Пакистане Кьелл-Геннар Эриксен был вызван в министерство иностранных дел республики из-за осквернения Корана организацией «Остановим исламизацию Норвегии».

Как передает ТАСС, об этом говорится в распространенном в субботу МИД Пакистана пресс-релизе

«Посол Норвегии был вызван в МИД Пакистана, где ему была озвучена высокая обеспокоенность правительства и народа Пакистана по поводу факта осквернения Священного Корана в норвежском городе Кристиансанн», — сообщает МИД. «Было подчеркнуто, что такие действия ранят мусульман, которых насчитывается порядка 1.3 млрд человек по всему свету, — отмечается в заявлении. — Такие действия не могут быть оправданы правом на свободу самовыражения». «Власти Норвегии были настоятельно призваны привлечь виновных к ответственности и предотвратить повторение подобных инцидентов в дальнейшем», — говорится в пресс-релизе.

20 ноября в городе Кристиансанн прошла акция протестов организации «Остановим исламизацию Норвегии», направленная против распространения в стране ислама. Организаторы согласованной манифестации заранее предупредили сотрудников полиции о намерении сжечь Коран. Несмотря на призывы сил правопорядка воздержаться от подобных провокационных действий сторонники организации подожгли священную книгу.

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