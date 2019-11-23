Около 500 американских военнослужащих находятся в настоящее время на северо-востоке Сирии.

Согласно сообщению ТАСС, об этом сказал глава Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США Кеннет Маккензи, который выступал на полях конференции «Диалог в Манаме» в Бахрейне.

По его словам, «ожидается, что операции против ИГ (Исламское государство) возобновятся в ближайшие дни или недели».

Напомним, что в середине ноября глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Вашингтон продолжает вывод войск с северо-востока Сирии, процесс займет пару недель или больше.

10 ноября председатель Комитета начальников штабов американских ВС генерал Марк Милли указал, что США намерены оставить в Сирии примерно 500 или 600 военнослужащих.

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