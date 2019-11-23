Вице-президент Ирана Эсхак Джахангири предупредил страны региона о «сокрушительном ответе», который ждет их, если будет доказана их причастность к разжиганию беспорядков в Иране, сообщает РИА «Новости».

«Некоторые страны региона должны знать, что они не увидят хороших времен в регионе, если будут найдены доказательства того, что они вмешались, чтобы создать беспорядки в Иране. Иран не та страна, которая будет мириться с такими шутками и поведением», — заявил Э.Джахангири.

Он добавил, что если окажется, что какие-либо страны вмешались во внутренние дела Ирана, чтобы нанести ему вред, они «несомненно получат сокрушительный ответ».

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