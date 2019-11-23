Ученые из Центра интегративных медицинских наук RIKEN и Медицинской школы Университета Кэйо в Японии обнаружили, что сверхдолгожители, то есть люди старше 110 лет, обладают избытком определенного типа иммунных клеток, так называемых цитотоксических CD4 Т-клеток.

Супердолгожители в отличие от просто долгожителей — в своем роде уникальная группа. Например, в Японии — стране известной высокой продолжительностью жизни населения — в 2015 году было зарегистрировано более 61 000 человек старше 100 лет, но только 146 из них были старше старше 110 лет.

Исследования показали, что эти люди были относительно невосприимчивы к болезням, таким как разнообразные инфекции и даже рак. Это навело ученых на мысль, что иммунная система сверхдолгожителей имеет особые свойства.

Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи изучили циркулирующие в крови иммунные клетки супердолгожителей и одновременно, более молодых представителей контрольной группы. Было получено в общей сложности 41208 клеток от семи сверхдолгожителей (в среднем 5887 на субъекта) и 19994 клетки от пяти испытуемых в возрасте от 50 до 80 лет (в среднем 3999 на субъекта).

Исследователи обнаружили, что количество В-клеток у сверхдолгожителей оказалось ниже, чем в контрольной группе, а количество Т-клеток было примерно одинаковым. Кроме одного вида. Супердолгожители имели очень высокий уровень цитотоксических Т-клеток — их количество достигало 80 % всех Т-клеток, по сравнению с 10 или 20 % у обычных людей.

Обычно Т-клетки с маркерами, известными как CD8, являются цитотоксичными, а клетки с маркером CD4 — нет, поэтому авторы сначала подумали, что увеличено число CD8-позитивных клеток. Но оказалось, что это не так. Скорее, CD4-позитивные клетки супердолгожителей приобрели цитотоксический статус.

Интересно, что когда исследователи смотрели на кровь молодых доноров, у тех было относительно мало CD4-позитивных цитотоксических клеток. Таким образом ученые поняли, что обнаружили не маркер молодого состояния организма, а именно особую характеристику иммунитета сверхдолгожителей.

Чтобы посмотреть как производятся эти особые клетки, команда ученых детально изучила клетки крови двух супердолгожителей и выяснила, что клетки возникли в процессе клональной экспансии, другими словами, они являлись потомством одной клетки-предка.

Заместитель директора IMS Пьеро Карнинчи, один из руководителей группы, комментирует: «Это исследование показывает, как анализ транскрипции отдельных клеток может помочь нам понять, почему люди бывают более или менее восприимчивы к болезням, включая рак.

Ему вторит Косуке Хасимото из IMS, первый автор статьи: «Мы были особенно заинтересованы в изучении сверхдолгожителей, поскольку считаем их в некотором роде эталоном здорового старения, и это важно для таких стран, как Япония, где много пожилых людей».

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