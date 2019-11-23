На днях Меган Маркл узнала приятную новость, которая обрадовала бы любую даму. Стало известно, что Меган признали Самой Влиятельной Женщиной в Мире Моды. Этим титулом наградил герцогиню интернетный аналитический центр Lyst, специализирующийся на фэшн-индустрии. Об этом сообщило издание «7Дней» со ссылкой на E online.

Эксперты Lyst проанализировали запросы и продажи 6 миллионов различных товаров от самых разнообразных брэндов за этот год. В результате чего, они пришли к выводу, что именно 38-летняя Меган оказала наибольшее влияние на мир моды. Она с большим отрывом заняла первую строчку в десятке других модников-знаменитостей. Особенно показательным, с точки зрения влияния Маркл на продажи модных товаров, оказался тур в Африку, которую она посетила вместе со своим супругом принцем Гарри. Все наряды, в которых она там появлялась, раскупались в считанные часы. Так, ее платье от Club Monaco было распродано меньше, чем за сутки. Причем, продажи последующих партий той же модели возросли на 570%. А другой наряд герцогини, в котором ее видели во время того же тура — юбка от J Crew, повысила продажи данной модели на 102%. Иначе говоря, появление Маркл в той или иной вещи — просто бесценный подарок для облюбованного ей брэнда.

Заметим, что Меган связана с модой не только по части повышения продаж чужих фирм. Она и сама уже успела проявить свой дизайнерский талант, создав коллекцию одежды для работающих женщин. Между прочим, по слухам, Маркл намерена продолжить работать в качестве дизайнера. Более того, она собирается использовать свои «каникулы» в Америке, куда она с Гарри отбудет в ближайшее время, герцогиня намерена провести засекреченные переговоры с представителями местной фэшн-индустрии — с целью работы по созданию новых коллекций, продажи от которых она хочет перечислить на благотворительность в опекаемых ей проектах.

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