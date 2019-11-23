Режиссёр Тодд Филлипс опроверг слухи о том, что он приступил к работе над продолжением фильма «Джокер». Об этом сообщает «Лайф» со ссылкой на IndieWire.

По его словам, никакой встречи с главой Warner Bros. Тоби Эммерихом, о которой писали СМИ, в действительности не было. Поэтому возможное продолжение «Джокера» пока остаётся лишь идеей, добавил Филлипс.

— Говорить об этом в лучшем случае преждевременно. Понятно, что сиквел обсуждался, потому что фильм с бюджетом $60 миллионов собрал миллиард долларов в прокате, но ничего конкретного не говорилось, — отметил режиссёр.

Minval.az