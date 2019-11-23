Ливийская национальная нефтяная корпорация (NOC) намерена увеличить добычу нефти до 2,1 млн баррелей в сутки (б/с) к концу 2024 года, сообщает арабская служба CNBC со ссылкой на заявление главы NOC Мустафы Саналлы.

По его словам, корпорация делает всё необходимое, чтобы её ежегодные доходы в будущем превышали $20 млрд. Это будет достигнуто том числе за счет восстановления добычи на выведенных из строя в результате боевых действий месторождениях, а также за счет увеличения добычи газа до 3,5 млрд куб. футов в год к концу 2024 года.

Реализация этих планов потребует $60 млрд инвестиций, из которых $15 млрд будут обеспечены за счет бюджета, остальная часть — за счет сторонних финансовых вложений.

«Интерфакс» отмечает, в настоящее время Ливия добывает около 1,3 млн б/с.

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