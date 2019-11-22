Американский президент Дональд Трамп заявил, что не хочет заключать торговую сделку с китайской стороной на равных условиях.

Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, о таком варианте заговорил глава Китая Си Цзиньпин, но ему не понравилось его заявление.

Глава Соединенных Штатов считает, что сделку на равных нельзя провести, так как между США и КНР долго был дисбаланс в двусторонней торговле. В частности, ушло около $500 млдр. в пользу Пекина.

Ранее в министерстве коммерции Китая важным условием достижения первой части торговой сделки назвали синхронную отмену повышенных пошлин.

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