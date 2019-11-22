На днях Микки Рурк заинтриговал посетителей ресторана Cipriani Downtown в Нью-Йорке. Дело в том, что 67-летний актер появился там с пока не опознанной репортерами красоткой явно не старше 25 лет. Причем, эту пару явно связывали более горячие, чем дружеские чувства. Время от времени Рурк нежно проводил рукой то по волосам, то по шее девушки. И все время что-то шептал ей на ухо. При этом, гости заведения слышали, как он называл ее «Ольгой». А когда актер отлучился покурить, его спутница довольно громко болтала по телефону по-русски.

Впрочем, это мало кого удивило. Издание «7Дней» напоминает, что Микки питает слабость к русским девушкам. В прошлом он встречался с моделями Евгенией Володиной и Сашей Волковой. Не говоря уже о том, что он хвастался очень близкой дружбой с Еленой Кулецкой. А последней из русских подруг Рурка была Анастасия Макаренко, роман с которой завязался у него еще в 2009-м. Правда, последнюю пару лет Макаренко не появлялась с Рурком на публике. А ведь когда-то Микки намекал, что собирается жениться на Анастасии… Впрочем, актер уже был в прошлом дважды женат. Сначала он целых 8 лет числился супругом актрисы Дебры Фер. А позднее 6 лет прожил в законном браке с моделью Керр Отис. Впрочем, с Отис он развелся уже больше 20 лет назад. И поскольку оба брака оставили у него далеко не лучшие воспоминания, снова пойти под венец он не торопится.

Что же касается профессиональной жизни Микки, то в ней, как и в личной, в настоящее время наблюдается некоторое оживление. В настоящее время Рурк снимается в новом фильме по новелле Эдгара По «Падение дома Ашеров». В новом кино, где одним из продюсеров стала Кимберли Хинс, являющаяся менеджером Рурка, Микки досталась одна из главных ролей.

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