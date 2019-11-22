Во время выхода в открытый космос с борта МКС в пятницу у американского астронавта Эндрю Моргана возникли неполадки в работе системы дисплеев скафандра, сообщает «Интерфакс».

Проблема обнаружилась перед самым выходом, когда Морган вместе с астронавтом Европейского космического агентства итальянцем Лукой Пармитано уже находился в шлюзе Quest. По командам с Центра управлением полетов в Хьюстоне была проведена перезагрузка систем скафандра, после чего нормальное функционирование дисплеев восстановилось.

Из-за возникших проблем выход в космос астронавтов задержался.

Minval.az