НАТО посоветовали укрепить оборону на границах с Россией. Об этом говорится в докладе шведского Института оборонных исследований, сделанного по заказу министерства обороны страны.

Авторы проанализировали, как быстро альянс способен отреагировать на потенциальное нападение России на Прибалтику. Они подчеркивают, что в основном на развертывание войск в Польше и прибалтийских странах у НАТО уходит семь-восемь недель. Однако Москва справляется быстрее: за одну-две недели.

Исследователи выяснили, что альянсу удалось повысить боеспособность благодаря операции «Атлантическая решимость» (Atlantic Resolve), в рамках которой перебросили несколько сотен военнослужащих в граничащие с Россией страны. В докладе указано, что в условиях кризиса или войны такие «временные рамки могут быть недостаточными».

Авторы понадеялись, что исследование поможет продумать будущие шаги альянса и усилить его сдерживающую и оборонительную позицию.

31 октября 2019 года в НАТО указали, что альянс не видит возможности «как обычно вести дела» с Москвой до тех пор, пока она не изменит свое поведение. В заявлении также призвали Россию вернуть Украине Крымский полуостров.

Отношения Москвы с США, членами Евросоюза и Украиной ухудшились в 2014 году. Это произошло после того, как Крым вошел в состав России по итогам референдума. Киев и страны Запада не признали результаты плебисцита.

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