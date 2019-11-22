Науру отозвало признание сербского автономного края Косово и Метохия как независимой республики Косово.

Науру стало вторым государством за последние десять дней, отозвавшим признание Косово. 11 ноября, это сделала Гана, назвав решение о признании поспешным, передает агентство «Интерфакс».

Всего признание Косово отозвали 17 государств. Из 193 стран-членов ООН Косово признают 93.

Автономный край Косово и Метохия с преимущественно албанским населением провозгласил независимость от Сербии 17 февраля 2008 года.

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