Турция прорабатывает вопрос взаимодействия ЗРК С-400 и самолетов пятого поколения F-35, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

По его словам, продолжается процесс развертывания ЗРК С-400 на турецкой территории и подготовка военных специалистов в России.

Анкаре фактически передано четыре самолета F-35, отметил министр.

Глава ведомства сообщил о проработке вопроса совместимости F-35 и С-400.

«Надеюсь, эти усилия принесут положительный результат. Анкара не откажется от одного в пользу другого. Если даже российские комплексы не смогут работать параллельно с F-35, мы найдем максимально удобную формулу действий», — сказал Акар.

Министр отметил, что Анкара не намерена пересматривать контракт (по С-400) с Россией.

«Эти комплексы заступят на боевое дежурство. Все идет согласно намеченному плану. Пусть никто в этом не сомневается», — сказал Акар.

По его словам, Турция проводит независимую политику и при принятии решений не учитывает позицию других стран.

Minval.az