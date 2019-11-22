Личные вещи Адольфа Гитлера и Евы Браун были выставлены на аукцион мюнхенским торговым домом Hermann Historica. Аукцион вызвал большой ажиотаж, а лоты продавались за гораздо большие суммы, чем рассчитывали организаторы, пишет Корреспондент.

Так, среди представленных к продаже личных вещей были цилиндр Гитлера, его роскошное издание Mein Kampf, коктейльное платье Евы Браун, военная награда-подвеска. А также выставлены предметы, принадлежавшие руководящим чинам национал-социалистов. Всего – 800 лотов.

Так, цилиндр Гитлера приобрели за 50 тысяч евро, платье его спутницы за 4,6 тысяч евро, а награда к Рыцарскому Железному Кресту с дубовыми листьями и мечами ушла за 135 тысяч евро.

Отмечается, что торги затянулись за полночь из-за огромного интереса к аукциону. В зале не всем участникам хватило стульев и люди стояли.

Minval.az