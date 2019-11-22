Антинациональная группа НФА-Мусават, незаконно захватившая власть в 1992 году, вела Азербайджан к пропасти.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в четверг с речью на мероприятии, посвященном 70-летию Сумгайыта.

Глава государства отметил, что мы также должны знать о позорных страницах нашей истории, чтобы этот позорный период не повторился.

«Говоря об этом, я, конечно, в первую очередь отмечаю период НФА-Мусават. Эта антинациональная группа, незаконно захватившая власть в 1992 году, вела Азербайджан к пропасти. Над Азербайджаном нависла катастрофа. Возникла угроза утраты только что восстановленной независимости, в стране господствовали хаос, анархия, грабежи, воровство, произвол, кризис. Армяне оккупировали наши земли, а Народный фронт развязал гражданскую войну и начал бомбардировать Гянджу. Гражданская война — самая тяжелая война, потому что проливается братская кровь. Они пошли и на это, чтобы сохранить свою пошатнувшуюся власть. И убедившись в том, что не могут ее сохранить, обратились к Гейдару Алиеву, мол, приди и спаси нас. Умоляли, я свидетель этого. Трижды отправляли самолет, прося спасти их, потому что им грозила гибель или свержение. Они бежали и скрылись, некоторые якобы заморозили свои должности. В то время использовались такие абсурдные выражения. Если бы не пришел Гейдар Алиев, то Азербайджан распался, а антинациональная группа НФА-Мусават понесла наказание. То есть, гуманизм Гейдара Алиева избавил их от заслуженного наказания», — сказал президент.

«Иначе и быть не могло, потому что посмотрите, кто управлял нами. Сегодня эта история забывается, но ее нельзя забывать. Посмотрите, в какой позорный период жил Азербайджан. Посмотрите, кто это был. Я должен еще раз сказать, чтобы это не забывалось, чтобы и молодежь знала это. Президент был научным работником, слабым, безвольным человеком. Он никогда не руководил никакой структурой. Он не был даже руководителем небольшого ведомства. Просто своим горлопанством на улицах, там и тут стал президентом и опозорил страну. Посмотрите, какие кадры были избраны. Сейчас это трудно представить, что Азербайджаном руководили, прошу прощения за свои слова, такие негодные люди. Премьер-министр также был научным работником. Он тоже не смог защитить диссертацию. Всем хорошо известно, сегодня это не секрет, что человек, занимавшийся сезонной торговлей, был назначен премьер-министром. Именно при нем в наш словарь вошло слово «откат». Он пришел, чтобы грабить страну, воровать ее богатства, вырезать трамвайные линии, отправлять их в Иран и наживаться на этом. Вот таким был премьер-министр. Председатель парламента тоже являлся научным работником. Одиннадцать лет учился в аспирантуре. Представьте себе — одиннадцать лет. Не смог защитить диссертацию. Не хочу повторять слов, сказанных о нем покойным академиком Зией Буниятовым. Просто, считаю, что это мне не к лицу. Неудачный аспирант, безграмотный человек стал председателем парламента. Что можно было от него ожидать? Или же государственный секретарь. Он пытался сделать карьеру в комсомоле, затем перейти на партийную работу и занять, как карьерист, какую-то должность. Таких называют политическими перевертышами, флюгерами. Вся его история — история предательства. Предал комсомольцев, своих партийных покровителей, после чего примкнул к Народному фронту, где предал Абульфаза Эльчибея. Народнофронтовцы хорошо знают это. Именно он больше всех радовался болезни Абульфаза Эльчибея. Я это точно знаю, такая информация есть. Он радовался, что тот заболеет и умрет, и это позволит ему занять его место», — сказал глава государства.

Последние события показали, чего он стоит, добавил он. «То есть, вся эта истерика, паранойя, трусость — какой человек, считающий себя лидером, станет демонстрировать это, а затем заявит всей нации, что против него применили силу. Это ложь. Какой уважающий себя, дорожащий достоинством человек скажет такое. Вот этот человек претендовал на президентский пост и сегодня пытается руководить Народным фронтом, созданным в свое время народным движением», — подчеркнул Ильхам Алиев.

Посмотрите, кто были министрами, сказал глава государства. «Министр обороны — учитель математики, безграмотный человек, демагог, проходимец. Чем он запомнился? Продал Шушу армянам. Он первым покинул Шушу. Сам сказал — есть такие кадры, история хранит все, есть архивы, — если Шуша будет сдана, я пущу пулю в лоб. И вновь слоняется по площадям, ведет себя так, словно никто не знает о его прошлом. Мог ли такой человек быть министром обороны? Мог ли он защищать нашу территориальную целостность? Я уже не говорю о его бизнес-деятельности. Накопленные здесь деньги вывозил в Москву. Построил там для себя крупный бизнес. Если понадобится, об этом тоже будет представлена информация. В 2004 году я помиловал его. Он обоснованно был осужден на пожизненное заключение. Человек, продавший Шушу, заслуживал такого наказания. Именно поэтому наши земли оказались под оккупацией. Я проявил гуманизм, помиловал его», — отметил Ильхам Алиев.

«А чем отличался министр внутренних дел? Человек, занимавший такую должность, в прямом эфире избил журналиста. Если бы ты, как обычный человек, сделал что-то в отношении кого-то, допустим, тебя задели, я бы сказал, что, возможно, унизили его достоинство и он не смог обуздать эмоции. Занимая эту должность, он вместе с охранниками избил журналиста и гордился этим. Лучше бы пошел защищать родной район. Ты был министром, когда Кяльбаджар, где ты родился, был захвачен, оказался под оккупацией. Ты бежал и как мышь искал, где скрыться. В то время он отправлял десант в Нахчыван и говорил, что застрелит Гейдара Алиева. Нахчыванцы ответили ему так, что он не знал, куда деваться от страха. Никакой десант туда не отправился. Вообще, в то время там была предпринята попытка переворота. Сегодня он вновь слоняется на площади, думает, что все это забыто», — подчеркнул глава государства.

Генеральный прокурор был взят в заложники в Гяндже, приказал арестовать Президента, напомнил он. «Такой вот прокурор. Министр иностранных дел. Человек, не владеющий никакими иностранными языками, никто не понимал, что он говорил даже на азербайджанском языке. Это и есть народный фронт, мусаватская власть. Поэтому мы столкнулись с такой трагической ситуацией. Есть ли бы Гейдар Алиев в 1993 году по требованию народа не прибыл в Азербайджан, то страна развалилась бы. А они разбежались бы кто куда и скрылись, как, собственно, бежали и скрылись. Таким образом, наша независимость, как и в начале ХХ века, вновь оказалась бы незавершенной», — отметил азербайджанский лидер.

Minval.az