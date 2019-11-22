В Сенате США состоялись обсуждения двухпартийной резолюции, признающей так называемый «геноцид армян» в Османской империи.

Сенаторы Роберт Менендес и Тед Круз призвали своих коллег присоединиться к резолюции. Они представили записки американского посла в Османской империи Генри Моргентау и других американских дипломатов, которые якобы свидетельствуют о факте вымышленного «геноцида».

Однако выступивший сенатор-республиканец от штата Джорджия Дэвид Пердью последовал примеру своего коллеги Линдси Грэма и наложил вето на проект резолюции.

«Администрация президента продолжает сотрудничество с руководством Турции по итогам встречи Трампа с Эрдоганом на прошлой неделе. В свете этих дипломатических усилий я возражаю против принятия этой резолюции сейчас», — сказал сенатор Пердью.

Minval.az