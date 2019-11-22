Глава госдепа США Майк Помпео призвал в твиттере протестующих в Иране присылать во внешнеполитическое ведомство фото и видео протестов.

«Я попросил иранских протестующих присылать нам свои видео, фотографии и информацию, документирующую репрессии режима против протестующих. США обнародуют и введут санкции за злоупотребления», — говорится в сообщении, опубликованном в твиттере.

Обращение Помпео опубликовано на двух языках — фарси и английском.

Ранее в четверг президент США Дональд Трамп обвинил Иран в блокировании сети интернета, чтобы скрыть «смерти и трагедию».

«Иран стал настолько нестабильным, что режим закрыл всю свою сеть интернета, чтобы великий иранский народ не мог говорить о страшном насилии, имеющем место, в стране», — написал Трамп в Твиттере.

Minval.az