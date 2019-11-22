Пекин намерен дать ответ Вашингтону после того, как Конгресс США одобрил законопроект о ситуации в Гонконге, заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

«Если США настроены на то, чтобы действовать в одностороннем порядке, то Китай предпримем эффективные меры, чтобы дать решительный отпор», — цитирует «Интерфакс» его заявление с брифинга.

В то же время он не уточнил, о каких именно ответных мерах может идти речь.

«Мы решительным образом осуждаем принятие связанных с Гонконгом законопроектов и категорически выступаем против этого», — отметил он, призвав США воздерживаться от вмешательства во внутренние дела Китая и Гонконга.

Minval.az