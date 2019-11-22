Малайзия призывает обнародовать все свидетельства по крушению на востоке Украины самолета рейса МН17, не считает возможным делать выводы о виновности кого-либо без их изучения, заявил в четверг глава МИД королевства Сайфуддин Абдулла.

«Малайзия решительно настроена. Мы хотим, чтобы все доказательства были обнародованы, и чтобы любая заинтересованная сторона могла иметь возможность исследовать эти свидетельства в рамках расследования», — цитирует его «Интерфакс».

Абдулла подчеркнул, что Малайзия не будет принимать решения о том, чтобы возлагать вину на какую-либо сторону «до тех пор, пока не будут исследованы абсолютно все свидетельства».

Minval.az