Американский лидер Дональд Трамп пообещал опубликовать свою финансовую отчётность до следующих президентских выборов.

Глава государства объяснил такое решение «продолжающейся охотой на ведьм», которую против него ведут «нью-йоркские прокуроры-демократы».

Трамп подчеркнул, что бывший спецпрокурор Роберт Мюллер, возглавлявший расследование о «сговоре Трампа с Россией», изучил все финансы и налоговые документы президента, однако «ничего не нашёл».

«Подобное ещё никогда не случалось с президентами. То, что они делают, — незаконно. Но я чист, и когда я опубликую свою финансовую отчётность (это моё решение) незадолго до выборов, это покажет, что я гораздо богаче, чем люди думали, и это хорошо», — цитирует американского президента RT.

Minval.az