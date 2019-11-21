Министерство иностранных дел Ирана считает заявление ЕС по протестам в Иране вмешательством во внутренние дела стран.

Как передает РИА Новости, об этом заявил представитель ведомства Аббас Мусави.

ЕС считает неприемлемым насилие в ходе протестов в Иране, призывает власти и демонстрантов проявлять сдержанность, а также обеспечить доступ к интернету, говорилось в заявлении европейской дипслужбы.

Мусави в ответ на это заявил, что Европе «сперва лучше заняться своими беспорядками и проблемами», добавив, что в Европе каждую неделю происходят задержания, в результате которых «есть жертвы». Назвав заявление ЕС вмешательством во внутренние дела Ирана, Мусави также упрекнул ЕС за «поддержку экономического терроризма и санкций» США против Ирана.

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