Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит предъявил премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху обвинения в мошенничестве, взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями по трем делам.

Дело-1000 касается того, что премьер в 2007-20016 годах получил подарки от бизнесменов на сумму 283 тысячи долларов в обмен на выполнение их просьб, дело-2000 — законов, которые, по утверждению обвинения, глава правительства принимал в пользу владельца газеты «Едиот Ахронот» Арнона Мозеса, отмечает «Анадолу».

Наконец, дело-4000 касается предполагаемой помощи Биньямина Нетаньяху предпринимателю Шулю Эловичу и возглавляемой им компании «Безек» в обмен на положительное освещение на принадлежащем структуре новостном сайте Walla News деятельности главы правительства.

Minval.az