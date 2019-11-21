Режиссёр фильма «Джокер» Тодд Филлипс получил добро от председателя Warner Bros. Pictures Group Тоби Эммериха на съёмки сиквела о самом безумном злодее вселенной DC. Таким образом, кинопостановщик и Скотт Сильвер, который написал сценарий к оригинальной картине, займутся созданием «Джокера-2». Об этом сообщает «Лайф» со ссылкой на The Hollywood Reporter.

При этом, по информации источника издания, на этот раз бюджет фильма будет побольше. По предварительным данным, он составит 96,2 миллиона долларов, что на 33,7 миллиона больше стоимости предыдущей картины.

Исполнитель главной роли Хоакин Феникс согласился вернуться к роли главного злодея Готэма в продолжении. Примечательно, что, по мнению букмекеров, Феникс на данный момент является одним из самых сильных претендентов в гонке за премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль».

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