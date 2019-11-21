Торговый конфликт между США и КНР в случае негативного сценария может привести к последствиям более радикальным, чем по итогам Первой мировой войны, заявил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер.

«Обсуждение США и Китая совместных целей и попытка ограничить воздействие конфликта кажутся мне принципиально важными. Если позволить конфликту развиваться бесконтрольно, то результаты могли бы быть хуже, чем в Европе. Первая мировая война случилась из-за сравнительно незначительно кризиса, с которым не справились», — заявил Киссинджер на экономическом форуме, организованном компанией Bloomberg L.P.

При этом он подчеркнул, что еще вовсе не поздно урегулировать ситуацию, потому что, по его мнению, США и Китай «все еще находятся у истоков «холодной войны», передает агентство «Интерфакс».

В то же время Киссинджер выразил надежду на то, что торговые переговоры Вашингтона и Пекина могут стать началом политических дискуссий между странами.

Ранее, выступая на этом форуме, заместитель председателя КНР Ван Цишань заявлял, что Китай привержен миру, и что странам мира необходимо отказаться от «мышления в духе игры с нулевой суммой и от ментальности «холодной войны».

Киссинджер возглавлял Госдепартамент США в 1973-1977 годах, а пост советника по национальной безопасности США он занимал в 1969-1975 годах.

Напомним, что сегодня СМИ сообщили, что глава китайской делегации на переговорах с США по торговле вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ заявил, что он проявляет «острожный оптимизм» по поводу возможного заключения «первой фазы» китайско-американского торгового соглашения

Ранее министр торговли США Стивен Мнучин, который совместно с торгпредом США Робертом Лайтхайзером возглавляет на переговорах американскую делегацию, сказал, что надеется на совершение сделки, однако напомнил, что если соглашение не будет подписано до 15 декабря, США введут дополнительный 15-процентный тариф на импорт товаров из Китая на сумму $156 млрд.

Minval.az