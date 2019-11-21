Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг и член совета директоров сети Питер Тиль встречались в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщает пресс-служба соцсети, встреча с главой американского государства была не запланирована ранее.

Как и подобает руководителю крупной американской компании, Марк принял приглашение на обед с президентом и первой леди в Белом доме, — гласит пресс-релиз Facebook.

Содержание беседы глав США и Facebook ни корпорация, ни президент не афишировали. Но издание Business Insider сообщает, что Трамп и Цукерберг встретились на фоне претензий, которые политические деятели Америки предъявляют к правилам размещения предвыборной агитации и других видов политической рекламы в соцсети.

Minval.az