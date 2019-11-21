Курдские Силы внутренней безопасности Асайиш записали видеобращение, в котором извинились за нападение на российский патруль в городе Кобани на севере Сирии. На ролик, опубликованный на YouTube, обратило внимание издание «Военное обозрение».

Курдские военные выразили сожаление в связи с инцидентом, который произошел в Кобани в понедельник, 18 ноября. Тогда группа агрессивно настроенных местных жителей забросала камнями и бутылками с зажигательной смесью совместный патрульный конвой, в который входили в том числе и российские машины.

«Будут приняты соответствующие меры, которые гарантируют неповторение подобного в будущем», — говорится в заявлении. Также подчеркивается, что курдские лидеры верят, что российские силы, находящиеся в регионе, смогут гарантировать безопасность местного населения, как это предусмотрено Сочинским меморандумом.

Как отмечает издание, несколько отрядов Асайиш уже введены в Кобани «для обеспечения режима правопорядка».

Российские патрули подвергаются нападению местных жителей в Сирии уже не первый раз. Так, 8 ноября российско-турецкий патруль забросали камнями в городе Дерик, а 6 ноября — в районе Кобани.

Minval.az