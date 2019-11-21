В крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов — Дубае проходят ежегодные авиасалон и выставка Dubai Air Show 2019, которая является одним из самых престижных и значимых авиакосмических событий в мире. В нем принимают участие более 60 стран, представленные компаниями из разных сфер авиации.

На выставке приняла участие делегация «Азербайджанских Авиалиний» во главе с вице-президентом AZAL Эльдаром Гаджиевым.

Азербайджанская делегация встретилась с руководством компании Boeing на предмет поставки дальнемагистральных самолетов Boeing 787 Dreamliner. Два самолета данного типа уже эксплуатируются Национальным авиаперевозчиком Азербайджана.

В рамках выставки Эльдар Гаджиев встретился коммерческим директором концерна Airbus Кристианом Шерером (Christian Scherer). Основной темой переговоров стало изучение летно-технических и коммерческих характеристик самолетов нового поколения, таких как Airbus A320Neo и Airbus А220. Эти модели ведущего европейского авиаконцерна хорошо зарекомендовали себя и являются модернизированной версией авиалайнеров предыдущего поколения. Airbus уже получил многочисленные заказы этих самолетов от авиакомпаний по всему миру.

Для финансирования программ обновления парка самолетов азербайджанская делегация провела на авиасалоне переговоры с рядом крупных финансовых компаний. Рассматривались две формы эксплуатации воздушных судов – как операционного, так и финансового лизинга.

Также в рамках рабочей программы выставки между AZAL и компанией FlightSafety International было подписано соглашение о намерении приобрести авиационный тренажер Embraer E190-E1 для Национальной академии авиации. Новый тренажерный комплекс позволит проводить полную подготовку и сертификацию пилотов азербайджанского лоукостера Buta Airways.

В Дубае делегация AZAL провела переговоры с вице-президентом компании GE Aviation Джейсоном Тоничем (Jason J Tonich). GE Aviation является ведущим поставщиком авиационных двигателей для пассажирских самолетов различных модификаций, включая новые самолеты, которые поступят во флот «Азербайджанских Авиалиний».

Одним из важных событий на авиашоу было подписание между директором УВД «Азераэронавигация» (AZANS) Фарханом Гулиевым и исполнительным директором венгерской аэронавигации HungaroСontrol Корнел Сзепесси (Kornel Szepessy) соглашения о создании цифровой магистрали по обмену аэронавигационными данными аэропортов Европы и Евразии с центрами в Будапеште и Баку. Подписанное соглашение позволит создать устойчивый цифровой магистральный канал передачи авиационных данных между ЕС и Евразией, а также хранилище аэронавигационных данных на серверах в Баку и их дальнейшее распределение на пользователей стран Евразии.

Стратегическая цель данного сотрудничества заключается в обеспечении безопасного и надежного обмена критически важными данными в сфере организации воздушного движения, что поспособствует бесперебойности и функциональной совместимости между Европой и Большой Евразией. Еще в ходе конференции по цифровой трансформации (Digital Transformation Day), состоявшейся в октябре 2019 года в Баку, AZANS и HungaroСontrol признали, что подобные системы и впредь будут являться основой технологической революции в сфере аэронавигации.

Была проведена расширенная встреча с президентом компании Al Heya Holding Абдуллой Аль-Мансури (Abdullah Al Mansoori), владельцем австрийской строительной корпорации Waagner-Biro и исполнительным директором Иоганном Сишкой (Johann Sischka). На встрече были обсуждены вопросы инфраструктурного развития Международного аэропорта Гейдар Алиев и выделения инвестиций со стороны крупнейшей компании ОАЭ.

На встрече с президентом австрийской компании Frequentis Норбертом Хаслахером (Norbert Haslacher) был обсужден проект внедрения в УВД «Азераэронавигация» системы цифровой связи последнего поколения. Технологиями Frequentis пользуются ведущие аэронавигационные провайдеры по всему миру, в том числе аэрокосмическое ведомство США NASA.

Minval.az