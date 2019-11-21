Российская военная полиция заняла оставленную США базу «Сиррин» на севере Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на офицера Сафара Сафарова.

Он назвал эту базу одной из контрольных точек. Теперь российские военные могут сопровождать колонны с гумпомощью, проезжающие через Манбидж.

«С момента ухода американцев у нас под зону ответственности попала вся территория кантона Манбидж», — заявил Сафаров.

По его словам, совсем недавно база принадлежала США, тут даже остались работающий генератор, техника, мебель и действующая ВПП.

Американцы оставили вышки связи и другие объекты инфраструктуры в рабочем состоянии на своей военной базе диспетчеров боевых самолетов (JTAC) в городе Манбидж на севере Сирии в 25 км от границы с Турцией. Также до этого военные США подвергли бомбардировке инфраструктуру собственной авиабазы Клейб в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии.

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