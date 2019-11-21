От герцогини Кембриджской уходит её личная помощница, с которой жена принца Уильяма начала работать всего два года назад. Обычно на такой должности сотрудники стараются задержаться как можно дольше. Но на днях стало известно, что секретарь герцогини — Кэтрин Куинн после Рождества прервет сотрудничество с королевской семьей.

Как рассказывают источники, Куинн была «правой рукой» герцогини. В её обязанности входило составление расписания Кэтрин, где надо было учитывать официальные встречи и личные задачи многодетной мамы. Именно она контролировала все публичные выходы жены Уильяма, а также помогала ей с благотворительными проектами. Однако на днях она внезапно решила сложить с себя полномочия, пишет «7Дней».

Официальная причина ухода, как всегда, держится в тайне, но информация о том, что Кэтрин начала поиск новой помощницы уже получил подтверждение. Самое странное в этой истории — это то, что Куинн после Рождества планирует вернуться на предыдущее место работы. Она занимала высокую должность в Школе бизнеса Оксфордского университета, но, разумеется, это не так престижно, как работа с герцогиней Кембриджской.

Незадолго до этого Кэтрин освободила от обязанностей Софи Агнью. Как говорят, супруга принца Уильяма уволила помощницу сразу после того, как та вернулась из свадебного путешествия. Софи в течение семи лет сопровождала королевскую семью во время официальных туров. Британцы недоумевают и ищут объяснение появившейся текучке кадров при дворце.

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