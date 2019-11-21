Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что страна не заинтересована в промежуточном контракте с «Газпромом», сообщает ТАСС.

По словам политика, Украина считает неприемлемым заключение контракта с «Газпропом» на один год. При этом он заявил, что государство ориентировано долгосрочное сотрудничество.

Гончарук подчеркнул, что долгосрочный контракт обеспечит как полноценное использование украинской газотранспортной системы, так и энергетическую безопасность Украины и европейских государств.

Minval.az