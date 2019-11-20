США придется изменить характер их отношений с союзниками по НАТО, так как тезис об американской защите от российской угрозы уже не работает, считает президент РФ Владимир Путин.

«До сих пор США говорили: мы для вас являемся «зонтиком» от советской угрозы, а вы должны за это заплатить. Сегодня это не очень работает, несмотря на все проблемы с Украиной, со спекуляциями вокруг Крыма и Донбасса», — сказал он в ходе пленарной сессии инвестфорума «Россия зовет».

По словам Путина, которые приводит «Интерфакс», «все прекрасно понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать».

«Сколько в ЕС жителей, сколько в НАТО жителей стран НАТО, каков суммарный экономический и военный потенциал? Это просто чушь, бред собачий. Российская угроза — это выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это», — продолжил президент.

Тем не менее, заметил Путин, жизнеспособность такой риторики имеет определенные временные рамки, и для лидеров ведущих европейских стран это уже очевидно. «Поэтому США должны будут предпринять какие-то шаги для изменения качества своего отношения с союзниками в рамках НАТО», — сказал Путин.

«Недостаточно теперь сказать: «мы вас защищаем — платите». Зачем они будут платить за поддержание оборонного комплекса и поддержание рабочих мест в США? Они свой будут развивать. Они так сейчас об этом и говорят. Поэтому здесь тщательней надо, ребята», — подытожил он.

Minval.az