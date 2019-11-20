Глава Кремля Владимир Путин считает, что распад СССР не связан с ростом национализма в Прибалтике, а его причиной стала неэффективная экономическая политика, сообщают в среду, 20 ноября, РИА Новости.

«Это (причины распада СССР) мало имеет отношение к росту национализма в странах Прибалтики, в основе лежит, конечно, очень неэффективная экономическая политика Советского Союза, которая привела к фактически коллапсу в социальной сфере и имела пролонгированные последствия в сфере политической», — сказал глава государства.

Говоря об эффективных преобразованиях, Путин привел в пример КНР, где, по его словам, получилось хорошо «использовать возможности центрального администрирования и развития рыночной экономики».

Он отметил, что в СССР ничего подобного сделано не было. В итоге это сказалось и на политической сфере.

«Результаты распада оказались гораздо хуже того, о чем люди думали и о чем они могли подозревать даже в своих самых худших снах», — добавил президент.

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