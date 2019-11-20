Тело беременной женщины нашли в лесу недалеко от французского города Виллерс-Коттеретс. Она погибла от кровотечения, причиной которого стали многочисленные собачьи укусы.

Полиция выяснила, что 29-летняя местная жительница отправилась в лесополосу на прогулку со своими домашними питомцами. Всего их у женщины было пять, передает онлайн-издание «360tv».

Причину смерти помогло установить вскрытие. Патологоанатом отметил, что укусы покрывали руки, ноги и голову девушки. Как подчеркнул прокурор Фредерик Тринх, некоторые из них были сделаны уже после гибели француженки.

Minval.az