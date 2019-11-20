Секретари советов безопасности стран СНГ в среду на ежегодной встрече в Москве обсудят, в том числе, американское вмешательство во внутренние дела суверенных государств. Об этом сообщает ТАСС.

В повестку мероприятия встречи включены актуальные вопросы обеспечения региональной безопасности на пространстве СНГ, а также тематика международного сотрудничества по линии советов безопасности. «[На заседании] планируется рассмотреть темы, касающиеся глобальной безопасности и стратегической стабильности. В частности, предполагается обсудить последствия выхода США из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), стратегию и тактику действий США в области кибербезопасности, американское вмешательство во внутренние дела других государств», — говорится в сообщении.

«В региональном аспекте участники встречи проанализируют угрозы, исходящие от иностранных террористов-боевиков, меры по недопущению их перемещения на территорию государств СНГ, а также вопросы химической и биологической безопасности на пространстве Содружества», — отмечается в пресс-релизе.

Открывая заседание, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отметил, что участникам встречи предстоит выработать совместные подходы к решению существующих проблем в целях обеспечения безопасности на пространстве Содружества. Он также подчеркнул, что выработанные на предыдущей встрече в 2018 году меры позволили придать значительный импульс работе по организации обмена аналитической информацией по террористическим организациям. Кроме того, положительное развитие получило военно-техническое сотрудничество стран СНГ и отработка совместных мероприятий по пресечению деятельности участников международных террористических организаций.

На ежегодную встречу в российскую столицу приехали секретарь Совета безопасности Азербайджана Рамиль Усубов, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, государственный секретарь Совбеза Беларуси Станислав Зась, помощник президента — секретарь СБ Казахстана Калмуханбет Касымов, секретарь киргизского Совбеза Дамир Сагынбаев, секретарь Высшего совета безопасности и министр обороны Молдавии Виктор Гайчук, секретарь СБ Таджикистана Махмадали Ватанзода и секретарь Совбеза при президенте Республики Узбекистан Виктор Махмудов. Кроме того, на заседание приглашены заместитель председателя правительства — министр внутренних дел Республики Сербия Небойша Стефанович и советник президента Исламской Республики Афганистан по национальной безопасности Хамдулла Мохиб.

Minval.az