В аэропорту Дели в Индии полиция задержала мужчину, который пытался выдать себя за пилота Lufthansa, чтобы бесплатно попасть на рейс малайзийской бюджетной авиакомпании AirAsia до Калькутты, сообщает РБК.

Центральные силы промышленной безопасности Индии (CISF) обнаружили самозванца после того, как сотрудники AirAsia связались с командой Lufthansa, чтобы подтвердить личность этого человека. Мужчина был одет в форму Lufthansa с поддельной идентификационной картой.

Сам преступник утверждает, что за последние шесть месяцев он несколько раз бесплатно путешествовал между Дели и Калькуттой, используя одну и ту же уловку.

Мужчина, чье имя не называют, был передан полиции аэропорта, которая сейчас проводит расследование.

Minval.az