Ученые Института ядерных исследований в Венгрии нашли новые доказательства существования пятой силы фундаментальных взаимодействий, сообщает издание Science Alert.

По мнению исследователей, переносчиком нового типа взаимодействия являются частицы X17. Первое свидетельство его существования наблюдалось в 2016 году при изучении распада возбужденного ядра бериллия-8, при котором происходит испускание фотона. При высоких энергиях фотон распадается на электрон и позитрон, которые отталкиваются друг от друга под определенным углом. С увеличением энергии угол должен уменьшаться.

Однако при анализе статистики ученые обнаружили достоверное расхождение с теоретическими предсказаниями: наблюдался избыток электронов и позитронов, расходящихся под углом 140 градусов. Было предположено, что за аномалию отвечает неизвестная частица — элементарный бозон, при помощи которого осуществляется взаимодействие между другими частицами.

Согласно предсказанию, масса новой частицы должна быть в 33 раза тяжелее электрона, а время ее жизни достигать 10 в минус 14-ой степени секунд.

В новом эксперименте признаки существования X17 были выявлены при распаде ядра гелия. Аномальный угол расхождения между электроном и позитроном оказался равен 115 градусам. Это соответствует короткоживущему бозону с массой чуть менее 17 мегаэлектронвольт. Результаты работы исследователи описали в препринте, который еще должен пройти рецензирование.

Minval.az