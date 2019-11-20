НАТО не позволит «крымскому сценарию» повториться на территории альянса, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

Он подчеркнул, что НАТо разместило боевые подразделения на границах стран-участников альянса. «Это ясный сигнал. Если какой-либо член НАТО подвергнется нападению, ответит весь альянс» — считает Столтенберг, передает газета El Pais.

Любая попытка отдалить Европу от США чревата осложнениями, необходимо единство не только на общеевропейском, но и на трансатлантическом уровне, обобщил Столтенберг.

ЕС не способен заменить НАТО и защитить Европу. НАТО проявляет гибкость и жизнеспособность, слова президента Франции Эммануэля Макрона несостоятельны. НАТО существует на протяжении 70 лет и сохраняет мир, данная традиция будет продолжена, заверил генсек.

Minval.az