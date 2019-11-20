Врач китайской провинции Цзянсу показал легкие покойного пациента, который курил на протяжении 30 лет. На видео с пораженным органом обратила внимание газета Daily Mirror.

На записи, которую пользователи сети назвали «лучшей антирекламой курения», доктор Чэнь Цзинъюй демонстрирует на камеру почерневшие в результате курения легкие 52-летнего мужчины. По словам врача, пациент хотел посмертно стать донором.

Однако после его смерти медики обнаружили, что легкие покойника непригодны для пересадки. У мужчины диагностировали ряд заболеваний, которые, по мнению докторов, развились в результате многолетнего курения.

Цзинъюй опубликовал видеозапись на местной интернет-платформе. Запись стала вирусной и собрала более 25 миллионов просмотров. «У многих курильщиков в нашей стране именно такие легкие, — подписал он. — Наша команда решила не использовать эти легкие для пересадки. Если вы при жизни курите, после смерти ваши органы могут не подойти для донорства. Взгляните на это — вы до сих пор хотите курить?»

Доктор объяснил журналистам, что перед смертью пациент не проходил компьютерную томографию. По словам Цзинъюя, органы вынули сразу после того, как мужчину признали мертвым. «Китайцы любят курить. Хочу отметить, что в некоторых случаях курильщики могут стать донорами легких, однако есть определенные критерии», — заключил он.

Minval.az