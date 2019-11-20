Отношения Прибалтийский республик с Россией всегда будут сложными, и в условиях кризиса НАТО и ослабления Евросоюза им необходим запасной вариант для обеспечения собственной безопасности. Об этом заявил министр внутренних дел Эстонии Март Хельме на встрече с финскими журналистами, передает агентство «Интерфакс».

По словам министра, надежды на защиту стран Балтии со стороны НАТО, ЕС и США слабеют. Хельме отметил, что будущее Североатлантического альянса неизвестно, поэтому Прибалтийские республики должны установить партнерские отношения «с определенными государствами» альянса для сохранения сил обороны.

«Надеюсь, что НАТО выйдет из кризиса и останется надежной гарантией против угрозы России. Люди по-прежнему верят, что НАТО защищает Эстонию, но обычные люди не политики», — сказал Хельме. Он также с сожалением добавил, что в США мало говорят о европейской безопасности. А ЕС, по его мнению, «не является центром силы, и он станет еще менее мощным центром, чем сейчас».

В то же время, как считает Хельме, Россия всегда была угрозой для Таллина. Он призвал Финляндию поддерживать независимость Эстонии, «чтобы вновь не возникла Российская империя». По мнению министра, такая угроза присутствует независимо от установившегося в России политического режима. При диктатуре, по его словам, из России исходит угроза силового уничтожения республики, а при демократии — появляется визовая свобода, и тогда в Эстонию может «хлынуть поток русских».

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