Турция в настоящий момент не рассматривает вопрос заключения нового соглашения с Россией о поставках зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

«Как вы знаете, наше соглашение было подписано в апреле 2017 года, процесс [поставок С-400] в рамках этого соглашения продолжается. В данный момент речи о заключении нового соглашения не идет. В предстоящий период будет продолжаться процесс по поставкам батарей, обучения персонала, развертыванию систем, выбору места дислокации, настройке программного обеспечения. Это, конечно, длительный процесс с технической точки зрения», — приводит в среду его слова сайт администрации Эрдогана.

Minval.az