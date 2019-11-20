Власти Австрии приняли решение разместить отделение полиции в доме в городе Браунау-на-Инне (федеральная земля Верхняя Австрия), где родился лидер Третьего рейха Адольф Гитлер (1889-1945).

Как передает ТАСС, об этом сообщило во вторник австрийское Министерство внутренних дел.

МВД подчеркнуло, что выплатило бывшей владелице дома за экспроприацию в пользу государства отступные в размере €812 тыс. После этого Австрийская Республика должна была определить будущее назначение здания, провести его реконструкцию и не допустить его привязки к режиму национал-социализма.

В связи с этим МВД объявило о проведении тендера для архитекторов по всему ЕС, который выявит наилучший вариант для будущей перепланировки здания. «В результате перепланировки в здании будет размещено окружное управление полиции и полицейский участок Браунау-на-Инне. Конкурсные предложения должны содержать инновационную и функциональную концепцию для использования под эти нужды», — говорится в заявлении МВД.

Как объяснил министр внутренних дел Вольфганг Пешорн, «будущее использование этого дома под нужды полиции должно ясно продемонстрировать, что это здание никогда больше не будет напоминать о национал-социализме». Объявление результатов архитектурного конкурса ожидается в первой половине 2020 года.

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