Федеральная полиция Германии проводит специальное расследование по подозрению в причастности азербайджанских политэмигрантов: экс-полковника МВД, брата председателя партии «Гражданская солидарность», экс-депутата Сабира Рустамханлы — Алиовсата Алиева и лидера зарубежного центра оппозиционной партии «Мусават» Мехти Халилбейли к участию в незаконных коммерческих и нелегальных операциях, подделке документов и отмывании денег.

Криминальное Управление Федеральной полиции во Франкфурте-на-Майне провело расследование в отношении тринадцати объектов по запросу прокуратуры Кобленца. Расследование проводилось в том числе в Кельне, Франкфурте, Висбадене и Дюссельдорфе. Германская полиция провела обыск квартир и коммерческих помещений, принадлежащих Алиовсату Алиеву и Мехти Халилбейли. Кроме указанных лиц, в отношении еще шести политэмигрантов ведется расследование. Однако мера пресечения в виде ареста была избрана в отношении А.Алиева и М.Халилбейли.

Как сообщили haqqin.az в управлении Федеральной полиции Франкфурта-на-Майне, правоохранительные органы Германии предполагают, что 49-летний Мехти Халилбейли может быть предполагаемым главой организованной преступной группы. В настоящее время в отношении восьми подозреваемых ведется предварительное расследование по подозрению в коммерческой и незаконной контрабанде иностранцев, подделке документов и отмывании денег.

Их обвиняют в том, что они переправили по меньшей мере 20 человек из Азербайджана в Германию за сумму от 3 тысяч до 10 тысяч евро. Группа преступников в организованном порядке предоставляла нелегалам поддельные документы, чтобы они могли оставаться в Германии в течение длительного времени. 180 сотрудников Федеральной полиции, участвовавших в этих мероприятиях, смогли добыть обширные доказательства, в частности различные носители информации, такие как ноутбуки и смартфоны, различные документы, удостоверяющие личность, и наличные на сумму около 21 тысячи евро. Криминальное Управление Федеральной полиции ведет расследование по поручению прокурора Кобленца с июня 2019 года.

Прокурор Кобленца Торстен Каль (Thorsten Kahl) согласился ответить на вопросы:

— Господин прокурор, по данным властей Азербайджана, 14 ноября чартерным рейсом из Германии в Азербайджан был депортирован 61 человек (22 мужчины, 18 женщин, 21 ребенок). Связана ли эта депортация с уголовным делом в отношении А.Алиева и М.Халилбейли?

— Мы начали предварительное расследование в отношении указанных вами лиц. Предъявленные обвинения основываются на оперативно-розыскные улики, предъявленные обвиняемым. Однако в связи с этим делом никаких высылок граждан Азербайджана не было.

— В чем конкретно обвиняются А.Алиев и М.Халилбейли?

— Указанные вами лица, как и прочие лица – граждане Азербайджана, обвиняются в коммерческой и групповой контрабанде иностранцев, подделке документов и отмывании денег.

— Где в настоящее время содержатся арестованные? В каком городе?

— Двое лиц были арестованы на основании ордера об аресте. В настоящее время они переведены в соответствующие тюрьмы.

— Ряд СМИ сообщает, что следствие охватило еще 60 граждан Азербайджана по подозрению в торговле мигрантами?

— Эта информация не соответствует действительности. Обвинения выдвинуты лишь против 8 граждан Азербайджана.

— Как вы предполагаете, сколько времени может занять предварительное расследование?

— Сложно сказать. Как вы видите, речь идет об очень серьезных обвинениях. В таких делах это сложно предсказать. Мера пресечения в отношении арестованных избрана сроком на 6 месяцев. Согласно законодательству, возможно и продление меры пресечения.

— В каком городе состоится суд в случае предъявления обвинительного заключения?

— В случае предъявления заключения, обвиняемые предстанут перед земельным судом Кобленца. Поскольку согласно законодательству Германии, участковые суды могут рассматривать уголовные дела о преступлениях, за совершение которых максимальное наказание не превышает четырех лет лишения свободы или размещение в психиатрическую клинику. В данном случае речь идет о наказании от 5 до 10 лет тюремного заключения.

Если арестованным будет предъявлено обвинительное заключение, суд состоится в земельном суде Кобленца.

Minval.az