Украинское предприятие космической отрасли КБ «Южное» намеревается искать полезные ископаемые и строить город на Луне. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение организации.

Как отмечается, предприятие уже показало на авиасалоне Dubai Airshow 2019 презентацию, в которой было рассказано о лунном посадочном аппарате и о будущем городе на Луне.

Планируется, что сначала аппарат исследует поверхность Луны и доставить на ее поверхность груз массой до 150 кг. После этого украинское предприятие задумывается о строительстве города на Луне.

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