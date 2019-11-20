Меган Маркл решилась наконец-то отреагировать на обвинения в свой адрес если не по всем, то по большинству пунктов. На днях она направила в суд документ, в котором ответила на большую часть нелестных сообщений о себе, появившихся в британской прессе. Точнее — в изданиях Daily Mail и Mail on Sunday, с которыми она сейчас судится. Как заявила Меган, эти клеветнические, по ее утверждениям, статьи, которые печатали издания, были опубликованы исключительно с целью обрисовать ее в негативном свете. Поэтому она сочла необходимым прокомментировать информацию, которую она объявила предвзятой и недостоверной, пишет «7Дней».

Прежде всего, Меган решила прокомментировать сообщения о многомиллионной реконструкции ее и принца Гарри дома в Виндзоре – Frogmore Cottage. Как указала герцогиня в своем заявлении, хотя по ее плану действительно были сооружены, кроме самой перестройки здания, ландшафтный сад вокруг особняка и установка, производящая «зеленую» энергию для дома, в нем нет многого, о чем сообщали вышеупомянутые издания. К примеру, там не была установлена медная ванна стоимостью в 6 500 долларов. Нет там, по ее заверениям, ни автономного зала для занятия йогой, ни оранжереи, ни теннисного корта, ни отдельного гостевого флигеля для ее мамы Дории, чтобы она могла останавливаться там, когда приезжает.

Второй пункт, который затронула в своем заявлении Меган, касается ее отношений с отцом. Речь идет об опубликованном в Daily Mail рукописном письме герцогини к ее отцу, что Маркл считает грубым и недопустимым вторжением в ее личную жизнь. Хотя это письмо не было украдено, а передано в прессу адресатом — то есть ее папой Томасом, Меган считает, что предание гласности этого личного документа незаконно. К тому же, как утверждает Маркл, письмо было опубликовано с купюрами и отсутствующие фрагменты рисовали ее в другом, более положительном по отношению к отцу свете.

Затронула Маркл в своем заявлении и историю с вечеринкой в честь ее тогда еще не родившегося ребенка, ради которой она летала в Америку. Для начала Меган объявила сильно преувеличенной указанную в статьях стоимость мероприятия, которое якобы обошлось в 300 тысяч долларов. Опровергла герцогиня и тот факт, что она, якобы не позвала на вечеринку собственную маму Дорию. Маркл заявила, что пригласила Рэгланд, «однако та не смогла приехать, так как была занята». К тому же, как утверждает герцогиня, ложными были и сообщения о том, кто присутствовал на празднике. Таблоиды сообщили, что она собрала там исключительно своих новых друзей из мира знаменитостей. Но Меган клянется, будто большую часть приглашенных она знает больше 20 лет – еще со времен учебы в Университете…

Представитель изданий, с которыми судится Меган, уже успел отреагировать на заявление герцогини. Он сообщил, что издание намерено отстаивать свою правоту и доказать, что не оклеветало Маркл. Как утверждает представитель Daily Mail, «в заявлении герцогини нет ничего, что заставило бы издание изменить свою позицию».

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