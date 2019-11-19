В Иране в результате продолжающихся несколько дней акций протеста и их жестких разгонов погибли по меньшей мере 106 человек в 21 городе. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на Amnesty International.

Поводом для протестов стало резкое повышение цен на бензин — в диапазоне от 50% до 100%, о котором было объявлено 15 ноября. Акции, которые стихийно начались сразу в нескольких регионах страны, быстро перетекли в беспорядки — их участники разгромили несколько десятков магазинов и зданий банков.

Власти отчитались о более чем тысяче задержанных по всей стране и подчеркнули, что по состоянию на 19 ноября обстановка была нормализована.

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