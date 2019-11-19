Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во вторник раскритиковал заявление госсекретаря США Майка Помпео о соответствии строительства еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан нормам международного права.

«Заявления властей США о еврейских поселениях на оккупированном Западном берегу реки Иордан не имеют юридической силы с точки зрения международного права. Ни одна страна не может быть выше международного права. Позиция силы недопустима. Принцип «будет так, как я сказал» юридически не состоятелен», — приводит слова Чавушоглу «Анадолу».

Minval.az