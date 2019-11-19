В Италии рассматривают законопроект, который приравнивает домашних животных в правах с детьми. Авторы документа хотят внести изменения в гражданский кодекс.

Согласно сообщению газеты «Giornale», кодекс хотят дополнить двумя новыми определениями. Так, например, животных хотят определять как «существ, обладающих чувствами», а домашних питомцев предложено считать не «не предметом или вещью, а живыми существами».

В случае, если документ будет принят парламентом, то владельцы животных будут нести ответственность за содержание питомцев. В случае смерти будут определять, кто из членов семьи возьмет опеку над собакой или кошкой. Есть пункт, по которому станет возможно через суд добиваться права опеки над питомцем после развода.

Как и детям, домашним животным разрешено будет посещать общественные места, ходить в церковь или торговые центры.

Животные, которые заняты на службе полиции или организациях по спасению, смогут получать пожизненную пенсию.

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