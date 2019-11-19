1хBet рассказывает о самых популярных игроках нашего времени.

Социальные сети давно стали частью повседневной жизни для миллионов людей. С появлением Instagram можно не только поделиться радостным событием, но и следить за жизнью своих кумиров.

Неудивительно, что сейчас сложно найти игрока, который был бы не зарегистрирован в этой социальной сети. Каждый известный футболист собирает огромную аудиторию, счет которой идет не только на тысячи, но и на миллионы. И заодно зарабатывает огромные суммы на рекламе в своем профиле.

Представляем вашему вниманию пятерку самых популярных футболистов в Instagram.

5 место — Роналдиньо, 49,1 млн подписчиков

Бразилец не играл в футбол с 2015 года, но его по-прежнему очень уважают и любят. Очередным доказательством этого является тот факт, что Роналдиньо в Instagram популярнее Поля Погба, Мохамеда Салаха и других звезд современности. Совсем скоро его профиль преодолеет большую отметку в 50 миллионов подписчиков!

В своем аккаунте Роналдиньо показывает, как он здорово умеет отдыхать, и ностальгирует по футбольной карьере.

4 место — Дэвид Бекхэм, 58,7 млн подписчиков

Еще один игрок, который завязал с футболом относительно давно, но по-прежнему входит в рейтинги самых популярных спортсменов. В свое время Дэвид был самым узнаваемым игроком планеты и первым футболистом, который сделал из своего образа бренд.

Сейчас британец является настоящей иконой стиля и образцом для многих мужчин. Он путешествует со своими детьми, проводит досуг с королевской семьей, а порой он может просто порыбачить на лодке.

Также отметим, что на 1хBet можно сделать ставку на то, что Дэвид и Виктория Бекхэмы разведутся до конца 2020 года.

3 место — Неймар, 127,6 млн подписчиков

Ну куда же в этих рейтингах без Неймара. Бразилец всегда претендовал на противостояние с Роналду и Месси, в том числе и в вопросе рекламы и спонсорских контрактов. Пока Неймар третий, но уверенно дышит в спину своим конкурентам. До Месси осталось совсем немного — 6,5 миллионов. С популярностью Неймара такой отрыв можно сократить.

В своем профиле Неймар хвастается своими стильными образами, делится фотографиями из мероприятий, но и о матчах и тренировках он тоже любит сообщить своим подписчикам.

2 место — Лионель Месси, 134 млн подписчиков

Месси настолько великолепен на поле, что это трансформировалось в абсолютный успех в любой сфере, где мелькает аргентинец. Лионель не одержим популярностью и жаждой заработка денег, ведет скромный образ жизни, но собрал огромную аудиторию в своем Instagram-аккаунте.

Фото с семьей, фото с тренировок — приоритеты Месси давно понятны.

1 место — Криштиану Роналду, 187,2 млн подписчиков

Знакомьтесь, самый популярный человек в Instargram. Да-да, больше подписчиков только у официального профиля социальной сети. После нее идет Криштиану, на которого подписано больше пользователей, чем на Ариану Гранде и Селену Гомес. Абсолютный успех.

Криштиану тоже любит отдыхать с родными и зациклен на тренировках. А еще у него очень много рекламы, которая приносит ему огромный доход.

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