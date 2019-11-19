«Нельзя сбрасывать со счета военный сценарий, потому что Азербайджан, так или иначе, старается закупать оружие, наращивает военный бюджет, имеет большую армию, не скрывает определенные реваншистские настроения. Нельзя сказать, что есть угроза войны, но с другой стороны, это может быстро поменяться в течение одного-двух месяцев. Поэтому естественно вооруженные силы Армении всегда должны быть в полной боеготовности».

Об этом в интервью Первому Информационному заявил военный обозреватель Леонид Нерсисян.

При этом он не исключает того, что вероятно стоит ожидать ответа на закупки Арменией истребителей Су-30.

«Думаю, что Азербайджан обязательно закупит какие-либо новые истребители. Это вопрос престижа. Возможно, что для такой покупки будут выделены из бюджета дополнительные деньги», — отметил Л.Нерсисян.

Minval.az