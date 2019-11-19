Трое правоохранителей погибли в результате беспорядков в провинции Тегеран.

Участники беспорядков окружили их и убили при помощи холодного оружия. Когда конкретно произошел этот инцидент, не уточняется, однако сообщает, что среди погибших — один служащий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и двое «басиджей» (силы мобилизации), которые были задействованы для помощи в обеспечении безопасности, передает РИА Новости.

Днем ранее официальный представитель правительства страны Али Рабии заявил, что несколько правоохранителей погибли в ходе беспорядков в Иране, вызванных повышением цен на бензин.

Minval.az